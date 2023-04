​Heurts à KAYAR : Mansour FAYE réconforte les victimes (vidéo)

Le maire de Saint-Louis a rencontré hier les pêcheurs victimes d’actes de vandalisme à Kayar, avec des familles ayant fui les émeutes, à l’occasion de discussions avec des membres du CLPA et de l’URPAS. Devant de notabilités de Guet-Ndar, Mansour FAYE a exprimé sa solidarité à l’endroit de ces derniers, en faisant part de la décision du président Macky SALL de les accompagner.



« Certains ont perdu leurs pirogues, leurs moteurs et leurs filets. D’autres ont vu leurs maisons saccagées », a-t-il déploré.



Mansour FAYE d’indiquer qu’une commission va recenser les pertes enregistrées et que de compensations seront accordées à la hauteur des préjudices subis, suivant un rapport établi par l’administration territoriale et des acteurs du secteur.



« Le Chef de l’Etat a instruit le Ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime d’agir dans ce sens », a-t-il affirmé. L’édile a par ailleurs appelé à la retenue, au dialogue entre protagonistes. « Il faut prôner la discussion, éviter la confrontation et la violence. Ce n’est pas la solution », a-t-il déclaré à l’issue des échanges. « Nous sommes un peuple uni, une nation indivisible », a conclu.