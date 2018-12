​Hommages à Pathé DIAGNE et Arame FAL : Deux enfants de NDAR, pionniers de la linguistique africaine (vidéo)

De vibrants hommages ont été rendus aux linguistes Pathé DIAGNE et Arame FAL, en marge du lancement, hier, de l’institut d’Études Avancées (IEA) de Saint-Louis, au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS). Une consécration pour deux enfants de NDAR dont le combat pour la promotion des langues nationales comme outil d’identité nationale et moyen de développement des potentiels des populations africaines a été fulgurant.



« Ces deux figures ont poursuivi, dans le Sénégal post colonial, la combat mené par deux générations d’intellectuels (une lettrée en arabe, une seconde en français), pendant la colonisation », a expliqué le professeur Babacar FALL, le directeur de IEA.



« Elles ont inspiré et accompagné la nouvelle génération qui poursuit l’armement linguistique pour faire reculer les ténèbres de l’aliénation et du mal développement », a-t-il rappelé.



Poursuivant, le professeur FALL note que « ces artisans de la langue ont mené des recherches pointues et produit des textes théoriques. Elles ont illustré, par leurs livres, l’usage concret que l’on peut faire des langues, pour faire connaître le passé, transformer, améliorer le présent et participe à dessiner le futur ».



Une conférence internationale a regroupé à cette occasion plusieurs chercheurs sur le thème « la globalisation, langues nationales en Afrique et développement ».



L’institut d’Études Avancées veut coordonner les efforts des universitaires et les professionnels sur la question de la recherche, en plus d’œuvrer pour la valorisation de ces résultats. Il veut stimuler le dialogue entre les décideurs et les chercheurs.



