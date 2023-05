​Itinéraires Artistiques de Saint-Louis : "l'art et la citoyenneté" au menu des ateliers (vidéo)

Une trentaine d'élèves et d'étudiants prennent part aux ateliers d'art lancés dans le cadre de la 9e édition des itinéraires artistiques de Saint-Louis. Cette année, le thème " Art et Citoyenneté" a été choisi pour sensibilisation la jeune génération sur la valeur de l'engagement civique pour une meilleure protection du cadre de vie. Scindés en deux groupes, les participants ont d'abord sillonné les berges de l'île et ramassé des objets qui leur serviront dans leurs créations. À l'image des précédentes éditions, les réalisations de ces petites seront exposées en marge de l'événement.