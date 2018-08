​KHAR YALLA : Cheikh Bamba DIEYE constate un « désastre humain » (vidéo)

L’ancien maire de Saint-Louis s’est rendu, lundi, auprès des sinistrés de Khar Yalla. « Venir constater la situation qui vivent les populations de Guet-Ndar et de Goxu Mbacc me met très mal à l’aise. Je ressens une grande frustration », a dit Cheikh Bamba DIEYE, en marge de cette prospection.



« Je vois encore une fois que la paresse le manque de talent et d’empathie, de solidarité et de compassion sont bien installés dans les pratiques politiques et les faits de gestion », dénonce-t-il en adressant ses pensées à ces victimes de l’érosion côtière.



« Cela aurait été extrêmement grave si je n’avais entrepris avec Onu Habitat, la construction des 68 premiers logements », a-t-il ajoutant en déplorant le fait que l’équipe municipale actuelle n’ait pas continué ce projet au profit des futurs impactés des phénomènes des changements climatiques.



Des sinistrés se sont réjouis de la visite du leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubel (Fsd/Bj) sur le site. Touchés par la marque d’attention de l’ancien édile, certains disent regretter son départ à la tête de la Commune de Saint-Louis.



