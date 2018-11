​LANCEMENT DES JOURNÉES MÉDICALES DU NORD : Forte affluence à BANGO (vidéo)

La 7e édition des journées médicales du Nord s’est ouverte, lundi, à BANGO avec des consultations sur diverses pathologies. L’action humanitaire portée l’association belge « Seen égale Santé », Santé Sénégal de la France en collaboration avec l’amicale des pharmaciens, dépasse le périmètre communal.



Elle sillonne les confins de la région avec ses généralistes et spécialistes unis par le désir de servir les populations démunies.



À BANGO, les populations se sont ruées vers « l’hôpital ambulant ». La satisfaction se lit sur les visages des bénéficiaires de ces soins gratuits.



« Nous créons une harmonie de groupe et nous travaillons main dans la main pour le bien des populations », a déclaré le Docteur Aliyoune, coordonnateur des journées. Il s’est réjoui de l’engagement manifesté par les populations en adressant de vifs remerciements aux partenaires de cette dynamique humanitaire.



