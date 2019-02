​La vague orange déferle sur Saint-Louis : une marée humaine plébiscite Idy (vidéo)

Une foule montueuse a accueilli le candidat de la coalition Idy 2019 à Saint-Louis. En lieu et place d’un meeting, Idrissa SECK a préféré sillonner les grandes artères du faubourg de SOR et de la Langue de Barbarie. Plusieurs leaders politiques membres de cette alliance se sont joints à cette procession. Cheikh Bamba DIEYE, Abba Mbaye, Bougane Dany GUEYE, Déthié FALL sans compter les responsables locaux de partis alliés et son coordonnateur départemental, le docteur Abdoulaye NDOYE. A Guet-Ndar, se fût l’effervescence et le candidat a profité de la forte mobilisation pour communier avec les populations de pêcheurs sur les maux qui assaillent leur quotidien. Satisfait de l’accueil chaleureux que ses militants de Saint-Louis lui ont réservé, Idy se dit certain de remporter la victoire au premier tour de la présidentielle du février 2019.