​Législatives anticipées : la confrontation actée entre Mansour FAYE et Seynabou Yacine SAMB

Après la bataille pour la présidentielle largement remportée par la coalition « Diomaye Président » contre l’ex-mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), un second round remet les deux protagonistes en confrontation, le 17 novembre 2024.



Sans surprise Mansour FAYE, l’ancien ministre des Transports et actuel maire de Saint-Louis a été désigné candidat titulaire départementale de la coalition Takku-Wallu. Pour Pastef, c’est Seynabou Yacine SAMBE, conseillère municipale et coordonnatrice du Mouvement des Femmes de Pastef (MOJIP) qui dirige la liste.



Le schéma précèdent des législatives dont les résultats ont été favorables à Yewwi Askan WI, a été chamboulé par la nouvelle alliance entre le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance Pour la République (APR), l’éloignement du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) qui devient membre de « Samm sa kaddu ».



Abba MBAYE, devenu député grâce à Yewwi, battra campagne aux côtés de Déthié FALL et de Bougane Guèye Dani. Pastef qui s'est démarquée de toute dynamique de coalition, pourra compter sur une masse électorale largement acquise et le soutien de ses alliés Mary Teuw NIANE, Ameth Fall Braya et Cheikh Bamba DIEYE.



