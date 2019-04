​Lutte contre l'hypertension artérielle : Les Saint-Louisiens invités à consommer moins de sel

La quatrième promotion de l’UFR des Sciences de la santé a lancé officiellement, hier, ses journées scientifiques par une conférence sur le diabète et l’hypertension.



Un don de sang dans le campus social de l’Université Gaston Berger avait ouvert les rideaux d’un riche programme sanitaire. Les étudiants comptent servir la communauté environnante de l’UGB. Dans ce cadre, ils prévoient un dépistage du diabète et de l’hypertension à SANAR et à LÉONA.



Le docteur Serigne Mor BÈYE, cardiologue à l’hôpital régional de Saint-Louis a indiqué que la première mesure à prendre dans le cadre de la prévention de l’hypertension, est la réduction de la consommation en sel.



« C’est un facteur prépondérant dans la survenue de l’hypertension »a,-t-il dit. M. BÈYE a insisté sur l’intérêt de « la réduction des aliments trop sucrés et trop gras, de la pratique sportive et de la limitation de l’alcool ».



Suivez ses recommandations