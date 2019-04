​Macky 2 et les attentes du WALO, suppression du Poste de PM, rôle de Ross-Béthio dans le PNAR : grand entretien avec Amadou Bécaye DIOP (vidéo)

Dans cet entretien exclusif accordé à NDARINFO, Amadou Bécaye DIOP, le maire de Ross-Béthio apprécie la réélection du président du président Macky SALL et les attentes de sa Commune par rapport au second mandat. L’édile décline quelques-unes de ses réalisations depuis son accession à la tête de la Mairie et passe en revue les projets en cours. Le directeur des équipements scolaires souligne par ailleurs le rôle de sa localité dans l’atteinte de l’autosuffisance en riz en se prononçant sur le projet de suppression du poste de Premier ministre, lancé par le président Macky SALL.