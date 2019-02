​Macky SALL : « Saint-Louis a remporté la palme de la mobilisation » (vidéo)

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) et de la mouvance présidentielle a exprimé sa vive joie, mardi, d’être accueilli chaleureusement en terre saint-louisienne. Une foule en liesse venue de la Commune et du département a tenu à assister au meeting de campagne du président Macky SALL. « J’ai été accueilli en masse dans la région de Louga, mais Saint-Louis a remporté la palme de la mobilisation », a-t-il dit. Il a adressé ses vifs remerciements aux responsables politiques de la ville en les incitant à cimenter leur union. « Je ne le dis pas parce que mon épouse est originaire de cette ville », a-t-il précisé d’un ton taquin ». « La seule chose qui me fait mal, c’est d’être entré à Saint-Louis tardivement, ce soir ». Dans son discours, le chef de l’État est revenu sur les mesures prises par son gouvernement pour booster la pêche à Saint-Louis, poumon de l’économie locale, ainsi que les dispositions prises pour lutter contre l’érosion maritime et les drames de la brèche.