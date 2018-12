​Mame Diarra FAM crache du feu : « KARIM WADE est bel et bien candidat. Il déposera, lui-même, sa candidature avant le 25 décembre. Un simple ministre d’État ne peut pas … »

La député de la diaspora (Italie) ne tergiverse pas sur la candidature de Karim Wade en février 2019. « Il est bel et bien candidat. Il déposera lui-même, sa candidature avant le 25 juste après l’arrivée de Me Abdoulaye WADE. Un simple ministre d’État ne peut l’en empêcher », a déclaré Mame Diarra FAM qui assistait, ce matin, à la campagne d’enrôlement au profit 10.000 élèves lancée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Mary Teuw NIANE. « Ils avaient refusé de lui remettre sa carte d’identité. Finalement, ils l’ont fait. Ils procéderont de la même manière pour lui donner sa carte d’électeur », a-t-elle ajouté, très en verve.