​Manque d’eau potable : le Djoudj et ses environs très touchés (vidéo)

Le Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD) et les villages riverains souffrent d’un manque criard d’eau potable en dépit de la forte densité hydrologique qui caractérise cette zone. Il y a quelques mois, les villages des Déby et Tiguette ont été privés de la source de vie pendant plus d’un mois. Les trois « diamdiam » n’échappent pas à cette carence. Portant, chacune de ces localités polarise plus de 4.000 habitants.