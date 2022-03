​Ndioum : Cheikh Oumar ANNE honore les femmes.

La commune de Ndioum a été l'attraction ce dimanche à l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme organisée par les dames Benno Bokk Yakaar du département de Podor et présidée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Des responsables politiques et cadres venus d'une vingtaine de localités du département de Podor (Fanaye , Ndiayene Pendao , Ndiandane, Podor , Guédé Village, Guédé chantier, Gamadji Saré, Dodele Demette, Goléré, Pété, Boké , Médina Ndiagbé, Mboumba, etc) et l'association SÉrÈre Ndefleng de Ndioum ont assisté à la manifestation qui avait comme marraines Oumou Salamata Tall DATT, Ma Faba Kane et Astou Niane ANNE qui avec d'autres femmes ont été décorées pour le travail accompli en faveur des femmes.













À cette occasion, 500 actrices de développement de la zone ont reçu leurs attestations après avoir bénéficié de formations en techniques de transformation de fruits et légumes, fabrication de savon et d'eau de javel au Centre de Recherche et d'Éssai(Cre).









Les femmes du département de Podor n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Cheikh oumar ANNE, maire de la localité pour son appui dans leurs activités génératrices de revenus. Il a été distingué par ces dernières des mains de la marraine de la journée.









Le ministre a marqué sa satisfaction en exhortant les dames à se mobiliser pour le parrainage derrière le président Macky SALL. « C’est une manifestation exceptionnelle et un véritable signe de bonheur pour le chef de l’Etat aux échéances futures », a-t-il déclaré.













L'édile a par ailleurs annoncé l’installation dans chaque arrondissement, d’un centre de recherche et d'essai technique qui sera doté d'un fonds de roulement de 6 millions FCFA. Ces centres, dit-il, vont former 2000 femmes qui serviront de relais. Ces infrastructures seront dotées de motopompes, d’un congélateur et d’un réfrigérateur pour la conservation des produits transformés.









Il faut signaler que les responsables politiques du département de Podor ont offert 22 billets pour la Mecque aux 22 communes de la zone. Les mouvements Alsar de Racine Sy et Adep de feu Abdoulaye Elimane Dia auront droit à deux billets chacun pour le pèlerinage. Par la même occasion, le maire de Podor Racine Sy a offert aux femmes de son département une enveloppe de 25 millions FCFA.