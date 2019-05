​Occupation des places Faidherbe et SONATEL : les malades souffrent ...

Le cercle des associations de malades de Saint-Louis déplore l’occupation des places Faidherbe et Sonatel. L’obstruction de ces axes qui provoque des embouteillages montre rend difficile l’évacuation sanitaire et le déplacement de patients vers le centre hospitalier régional de Saint-Louis.



Les associations des drépanocytoses, des hémodialysés, des asthmatiques, des handicapés et des diabétiques ont saisi le gouverneur de région Alioune Aidara NIANG pour demander une délocalisation de toute manifestation sur ces lieux.



« La liberté d’autrui s’arrête là, par où commence celle de l’autre.

Par conséquent, une prise de conscience des uns et des autres, sous l’éclairage de la raison et du bon sens, s’avère plus que nécessaire dans l’intérêt et le droit de tous », rappelle Doudou DIOP, le coordonnateur du cercle des associations de malades.



