​Opération “ñibisi”: la main tendue du PDS de Dagana aux militants du PLD (vidéo)

Porte à la tête de la fédération départementale du Parti Démocratique (PDS) de DAGANA, Ousmane GOUDIABY invite les militants et sympathisants à se remobiliser autour de l’opération « ñibisi » qui sonne le retour au bercail de leur candidat Karim Maissa WADE. Le responsable libéral adresse un message d’union et de cohésion au camp adverse dirige par Moussa GAYE, mais aussi à ceux qui avaient rejoint le Parti des Libéraux et Démocrates (PLD/ Suqali) de Oumar SARR.