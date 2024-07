​Ousmane SONKO : " Je suis Saint-Louisien … "

Au-delà de son brillant parcours à l’Université Gaston Berger, de ses séances de révision du Saint-Coran au daara d’El Hadj Mohsine DIOP, Ousmane SONKO, le Premier ministre du Sénégal, entretient un lien de sang avec la ville tricentenaire. Sa mère Khady NGOM, membre la famille de Seydi Hadji Rawane NGOM de Mpal est originaire de Gandiol. Avec la Naissance de Pastef et les défis d’animation et de mobilisation du parti au plan local, les liens entre SONKO et NDAR se sont renforcés au fil des années. Dans cet entretien exclusif qu’il avait accordé à NDARINFO en janvier 2020, le chef du gouvernement évoquait, depuis l’île Nord, sa relation singulière avec la cité magique …