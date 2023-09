​PASTEF : Le MOJIP/Saint-Louis recueille des prières pour Ousmane SONKO et les détenus politiques (vidéo)

À Saint-Louis, le mouvement des femmes de PASTEF (MOJIP) a exhorté samedi le président Macky SALL « à restaurer la paix et à pacifier l’espace politique », en déplorant les nombreuses arrestations dans les rangs de PASTEF. « Aucun pouvoir n’est éternel et tous les dirigeants doivent prendre conscience du fait qu’il vont un jour rendre compte devant leur Dieu», a déclaré Yassine SAMBE, la coordonnatrice de ce mouvement. « En tant que femmes et mères, nous ne pouvons pas rester indifférentes à ces privations de libérations », a ajouté la conseillère municipale. Sollicitant des prières pour leur leader, les dames se sont rendues chez le marabout Cheikh DATE et chez Oustaz Younous NDIAYE.