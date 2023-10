​Pollution de l'air : pour échapper aux contestations, Sea Production change de tactique

C'est un lourd tribut que supporte le voisinage de Sea Production. La petite unité industrielle installée sur la zone fluvio-maritime de Mambara ne semble toujours pas de conformer aux directives des autorités qui l'avaient sommées d'installer des filtres.



Pour esquiver les contestations vives et les éventuelles marches de protestation, l'usine opère la nuit depuis quelques jours. C'est une soirée nauséabonde qui est servie avec cocktail d'odeurs pestilentielles qui contaminent les narines.



Un danger pour les asthmatiques et les allergique aux mauvaises senteurs. En dépit des conséquences desastreuses tant sur l'environnement et sur les humains, la fermeture de cette usine, devient de plus en plus une urgence.



