​Prise en charge des hémodialysés : l'hôpital de Saint-Louis franchit une nouvelle étape

Dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Santé et de l'action sociale et la Port Autonome de Dakar, un séminaire sur la confection de fistules aterio-veneuse a été déroulée au profit de l'hôpital régional de Saint-Louis. Cette intervention moderne et moins coûteuse n'était jusqu'ici proposée qu'à l'hôpital de Fann à Dakar. Ce qui va renforcer la prise en charge des hémodialysés qui n'auront plus besoin de faire le déplacement dans la capitale pour bénéficier de cette spécialité. Déjà, une vingtaine de patients Saint-Louisiens ont été traités grâce à ce procédé.