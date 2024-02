​RAO : Sohibou Niang lance son mouvement et décline ses ambitions pour sa localité

Le jeune responsable a effectué dimanche sa rentrée politique par une mobilisation à laquelle ses militants et sympathisants, en présence du maire de la Commune de Gandon. À cette occasion, son mouvement dénommé "Suxali zone de RAO" a été lancé et des acteurs de développement, des personnes ressources de la localité ont été honorés. Saisissant l'occasion, il a réitéré sa volonté de porter les revendications de RAO à travers sa nouvelle dynamique politique et contribuer pleinement à l'essor de sa localité. Il a salué la marque d'affection de ses proches et camarades leaders de la mouvance présidentielle venus assister à cette cérémonie.