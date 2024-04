​Rapport de l’OFNAC : de gros cafards débusqués à l’hôpital de Saint-Louis.

Le rapport d’enquête n°03/2023 de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) révèle des infractions graves commises dans la gestion des fonds du Centre Hospitalier régional de Saint-Louis. Ces crimes financiers ont été perpétrés en 2021, soulevant à l'époque l’ire des syndicalistes de la structure (voir vidéo en bas).



L’OFNAC décèle plusieurs types d’escroquerie et de fraude fiscale, de complicité portant sur les deniers publics. Elle révèle une « faute de gestion» et une « violation de la loi uniforme de l’UEMOA relative à la répression des infractions en matière de chèque, de carte bancaire et d’autres instruments et procédés électroniques de paiement ».



L’Office fait état en outre d’une « violation de la loi sur le taux de bancarisation de la circulaire n°02096 du 04 mai 2010» .



