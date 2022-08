​Rawanté gaal des "Papis" : la culture et le développement socioéconomique au rendez-vous – vidéo

À l’initiative de l'association Synergie pour le développement du Saint-Louis (SYDELS), la deuxième édition des régates des étudiants, élèves et d’acteurs de la vie socioprofessionnelle dans la Langue de la Bravoure a rythmé le petit bras du fleuve, samedi. Ces amateurs de pagaie ont démontré à une assistance bien servie qu’ils ont, eux-aussi, du talent. La communion sportive et culturelle a été une tribune pour les organisateurs de soulever les questions qui interpellent l’avenir de leur localité. Parmi elles, l’exploitation des hydrocarbures découverts au large de Saint-Louis et dont les conséquences se font sentir durement par la pêche artisanale. Un plaidoyer pour l’élargissement et l’accessibilité du contenu local, a été lancé ainsi que la restitution des moyens de subsistance. La Sydels déplore l’indisponibilité d’un établissement scolaire dans la Langue et appelle la jeunesse à se joindre à sa dynamique pour construire la ville, loin des clivages politiques.