​Réélection du Président Macky SALL : À Diamaguène, Mary Teuw réussit son pari (vidéo)

La mouvance du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation (MESRI) étale largement ses tentacules dans le faubourg de SOR. Plusieurs responsables de jeunes, acteurs de développement et présidentes de groupements féminins, convaincus de la vision du responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), ont décidé de l’accompagner.



Après des visites de proximités dans les coins et recoins du quartier et des rencontres avec des notabilités de la localité, Mary Teuw NIANE a présidé hier un meeting à Sekou Mar.



« Vous pouvez compter sur l’engagement des femmes. Nous ne pouvons faire autrement parce que vous nous avez soutenus et honorés », a déclaré l’ex-responsable libérale Sophie NDIAYE, décidée à cheminer désormais avec le professeur NIANE.



« Vous êtes un vrai leader, un homme de convictions et de propositions », a-t-elle dit. « Nous regrettons d’avoir tardé à vous découvrir », a-t-elle déclaré à l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. La mouvance du ministre obtient également le soutien de Nazirou FALL, jeune acteur de développement, très attaché à son quartier.



« Depuis très longtemps, j’entendais parlais de votre parcours fulgurant qui fait de vous une référence et une lumière pour la jeunesse. Vous êtes leader crédible, respectable et respecté. On ne vous a jamais entendu dans des discours de bas étage », a-t-il confié. « Ma présence à votre côté est nourrie par l’ambition forte de mieux servir Diamaguène, mon quartier », a-t-il confié avant de préciser à l’assistance qu’ « il ne m’a pas tendu la main, c’est moi qui lui ai tendu la main ».



D’autres porteurs de voix adhèrent à la marche dont Ndéye khady LO, une dame dont l’engagement social a été fortement magnifié par les habitants de Diamaguène. Il s’agit aussi d’Ama DEME très connu pour son dévouement en faveur de l’ASC la Maison-Blanche. Ensemble, ils ont promis au professeur NIANE, une victoire éclatante du président Macky SALL dans le grand centre de Rawane NGOM, au soir du 24 février 2019.



>>> Suivez le film de la mobilisation ...