​Réélection du président Macky SALL : Manoungou MBODJ alias « Obama » appelle à l’union sacrée des leaders du WALO (vidéo)

Plus de 500 jeunes du département de Dagana ont pris part, dimanche, à un atelier de partage pour les réalisations du président Macky SALL sur les métiers du Gaz et du Pétrole à Richard-Toll. Ce conclave initié par Manoungou MBODJ alias « Obama » a permis de mettre en exergue les avantages de l’exploitation des ressources gazières découvertes au large de Saint-Louis au profit de la jeunesse.



« Nous voulons que les jeunes du WALO se positionnent et qu’ils puissent pleinement tirer profit des retombées de ces ressources », a indiqué OBAMA, président de la Nouvelle dynamique au tour de Macky SALL (NDAM), une structure qui regroupe toutes les sensibilités de la mouvance présidentielle.



Poursuivant M. MBODJ a salué les importantes réalisations du président Macky SALL dans le WALO et notamment dans la relance de l’agriculture. Compte tenu des faveurs accordées aux populations du Nord, il soutient que la réélection du Chef de l’État est déjà acquise.



« Nous demandons au Président de nous doter de moyens conséquents pour dérouler une bonne campagne électorale. La dotation de véhicules aux responsables de jeunes que nous sommes nous permettra de sillonner tout le département et de convaincre les citoyens », a-t-il dit.



Le responsable de jeunesse de Benno Bokk Yakar a par ailleurs invité à l’union sacrée des leaders du WALO, en rappelant que « c’est dans la cohésion des cœurs et des esprits qu’un second mandat sera assuré à notre candidat ».



>>> Quelques images de la rencontre ...