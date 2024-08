​Régates de Saint-Louis : la Commune appuie le comité d'organisation à hauteur de 10 millions FCFA

La commune de Saint-Louis a casqué une enveloppe de 10 millions FCFA en guise d’appui à l’organisation des régates de Saint-Louis. La remise a été faite hier à l’hôtel de ville des mains de l’adjoint au maire Latyr FALL.



Ce dernier a réaffirmé la volonté du maire Mansour FAYE d’appuyer la tenue de cet événement populaire, en évoquant une éventuelle hausse du budget alloué à son organisation l’année prochaine. « Nous invitons toutes les parties prenantes à la cohésion, à la sportivité et à faire preuve de fair-play », a dit M. FALL.



Par la voix de son président El Hadji Moctar GUÈYE, le comité d’organisation a exprimé ses vifs remerciements à l’édile et magnifié la médiation qu’il a entreprise pour éviter une double organisation des régates. Dans cet esprit, Mansour FAYE avait associé les partenaires clé des régates.



« Nous nous préparons et nous avons pris toutes les dispositions pour que l’événement se tienne dans de bonnes conditions. Les rameurs s’entraînent comme il faut et donnent le maximum d’eux-mêmes sur le fleuve et en mer. Cela veut dire qu’ils ne vont pas tricher. Nous pouvons avoir de bons préjugés que ces régates seront un succès », a déclaré M. GUÈYE.