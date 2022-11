​Réorganisation du PDS à Saint-Louis : Karim WADE prend une décision majeure – vidéo

Des soupçons de détournements des cartes ont poussé le secrétaire général national du SOPI à bouleverser le processus. “ Les 8 000 cartes dernièrement placées dans le département de Saint-Louis sont désormais caduques. Une nouvelle série sera bientôt mise à la disposition des militants”, a renseigné le coordonnateur Djibril SAKHO. “ Ceux à qui on avait confié les cartes et qui ont réjoint Macky SALL, les ont confisquées. Nous ignorons leur motivation”, a-t-il ajouté en marge d’une assemblée générale tenue hier. Le PDS semble vouloir fermer définitivement cette page et ouvrir une nouvelle. “ Ceux qui sont partis sont pressés ou c’est leur substance qui est close dans le parti”, a lâché SAKHO. “ Ce qui nous intéresse, c’est de remobiliser les troupes et travailler pour la victoire Karim Meissa WAFDE en février 2024”, a-t-il poursuivi.