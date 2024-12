​Réserve de Gueumbeul : Quarante femmes formées sur la conservation et la transformation des fruits et légumes

Une session de formation de quatre jours sur les techniques de conservation et de transformation des fruits et légumes a été bouclée dans l'allégresse, dimanche, au sein de l’unité écologique, en présence de représentants des maires des Communes de Gandon, de Ndiébène Gandiol et des communautés villageoises environnantes.



La formation a été organisée grâce à l’appui de La Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal (RBTDS) qui, au fil de son plan d’action, a mené plusieurs activités similaires dans la région et le département de Saint-Louis.



À la réserve de Gueumbeul, quarante (40) femmes, membres du collectif « Liggueyeul Gueumbeul », ont été capacitées. Divers équipements nécessaires au bon fonctionnement de leurs activités, ont été mis à leur disposition par la RBTDS.



« C’est dans l’optique de contribuer à l’autonomisation les femmes que nous menons de telles initiatives », a rappelé Aminata SALL, la coordonnatrice de la RBTDS. « Nous essayons d’impulser des dynamiques qui vont leur permettre de subvenir à leur besoin, de s’occuper de leurs petits problèmes et de leurs familles », a-t-elle ajouté. Mme SALL de noter que « les femmes sont le socle de la famille. Elles jouent par ailleurs un rôle prépondérant da la conservation de la biosphère ».



Le conservateur de la Réserve spéciale de faune de Gueumbeul a magnifié l’appui de la RBTDS qui, au-delà de sessions accordées à ces femmes, accompagne la lutte contre la prolifération et l’envahissement du cactus dans l’unité écologique. Le lieutenant-colonel Ibrahima NDAO s’est réjoui, en outre, de la détermination matérialisée par les bénéficiaires.