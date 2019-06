​Richard-Roll - Mame DIOP justifie le blocage du complexe sportif de la Fondation Marie Louise MIMRAN : « Nous ne pouvons accepter une donation avec des risques » (vidéo)

Profitant de la session ordinaire du conseil municipal de Richard-Toll, le maire Amadou Mame DIOP est revenu, hier, sur les raisons du blocage du projet de réalisation d’un complexe sportif porté de la Fondation Marie Louise MIMRAN et dont une affectation de terres a été faite par son équipe.



« C’est une démarche de prudence », a-t-il indiqué en soutenant que la commune « ne peut pas accepter une donation avec des risques ».



L’édile signale que des préalables ont été posés et que la Fondation est tenue de les respecter. « Il s’agit du respect de l’assiette, de l’acte de donation sans condition et du respect du cahier des charges », a-t-il dit.



« Il nous faut des écrits détaillés pour que la commune accepte », a précisé Mame DIOP. Le député signale en outre qu’il ne cèdera à aucune pression médiatique et se dit conforté par le soutien du Conseil municipal.