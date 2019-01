​Saint-Louis : BP relève le plateau sanitaire des postes de la Langue de Barbarie (photos)

En plus des comités de gestion des structures sanitaires, des Bajenu Gox et notabilités coutumières de cette partie de Saint-Louis ont assisté à la rencontre tenue au poste de Ndar Toute.



Mme Isabelle COLY, le point focal « santé communautaire » de la Région médicale de Saint-Louis a magnifié une action « de haute portée humanitaire », en invitant BP à poursuivre dans cette dynamique. « En offrants ces équipements médicaux, BP prend en charge une prérogative de l’État », a-t-elle dit en invitant les populations « à faire bon usage du matériel ». Un appel renforcé par le représentant de BP Alioune DIENG qui rappelle que cette remise s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Socialité d’Entreprise (RSE) de la compagnie britannique.



Pour rappel, BP a mis en place un partenariat structurant avec Enda Santé (représenté par Djibril NDOYE) en vue de renforcer l’accès aux services de santé et de promouvoir la sensibilisation communautaire à la santé, l’hygiène et l’assainissement. Cette collaboration va améliorer la capacité technique des prestataires de soins de santé locaux ainsi que la qualité des services dans la Langue de Barbarie. Des ambulances et du matériel médical seront également fournis dans le cadre de ce projet. Le poste de santé de Goxu Mbacc sera également rénové.



En outre, des partenariats avec l’Association ouest-africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale (ADEPA/WADAF) et l’ONG Le Partenariat permettront aussi d’investir dans le développement économique et l’environnement.



Leurs programmes cherchent notamment à accroitre les opportunités économiques à travers notamment le renforcement des capacités des communautés de pêcheurs et d’autres organisations locales à Saint-Louis. Ils participeront, en outre, à restaurer les ressources naturelles, à améliorer la sensibilisation à l’environnement dans les écoles et en donnant l’accès au financement aux communautés de pêche artisanale.



>>> Des images de la cérémonie de remise