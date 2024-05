​Saint-Louis : Lancement d’une campagne de sensibilisation sur les bienfaits de l’allaitement maternel exclusif

Le responsable de la promotion et du partenariat à la Direction de la santé de la mère et de l’enfant a insisté vendredi sur l’importance de l’allaitement maternel exclusif, une méthode efficace permettant de garantir la protection et la survie des nourrissons. « Le lait maternel est un lait complet. Il contient 80 % d’eau et tous les micronutriments dont l’enfant a besoin », a indiqué Massamba Thioro SALL.



Il a évoqué plusieurs avantages liés au fait de « donner le lait à l’heure qui suit la naissance du bébé », en expliquant que ce geste assure le développement harmonieux et l’épanouissement de l’enfant. « Le colostrum est le premier vaccin de l’enfant. Il le protège presque durant toute sa vie », a-t-il ajouté.



M. SALL d’informer que « beaucoup de femmes pratiquent l’allaitement maternel. Malheureusement, elles donnent de l’eau aux enfants. Elles doivent comprendre que l’allaitement maternel est ce qu’il y a de mieux pour les enfants ».



Le docteur SALL s’exprimait en marge du lancement à Saint-Louis de l’initiative « Plus fort avec le lait maternel uniquement » menée par la direction régionale de la santé. Cette campagne vise à « sensibiliser les décideurs et les communautés sur le rôle que joue l’allaitement maternel pour la nutrition, la sécurité alimentaire, la réduction de la mortalité infantile et maternelle » a renseigné le docteur Seynabou NDIAYE, la directrice régionale de la Santé.



Il s’agit de « faire un plaidoyer auprès des parties prenantes, des autorités, des décideurs politiques pour le renforcement de leur engagement et de leur soutien à l’initiative » afin de « mobiliser les populations pour leur adhésion effective » à la démarche.