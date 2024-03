​Saint-Louis : Mamadou Lamine DIALLO promet de revaloriser la pêche artisanale

Le candidat du Tekki s’est insurgé mercredi contre le bradage des ressources halieutiques et aux conséquences désastreuses sur la situation socioéconomique de pêcheurs. En caravane hier à Saint-Louis accompagné de son point Astou Kétéré SEYE, il a déploré la rareté du poisson et sa cherté résultante d’une mauvaise gestion du secteur, a-t-il dit.



« Si je suis élu, je vais résilier les contrats de bateaux étrangers et chinois », a promis l’économiste.



« Je connais la pêche. Je suis le seul candidat capable de plonger en profondeur », a soutenu le candidat. Mme DIALLO annonce, au fil de son programme intitulé Agenda de Redressement Nationale (ARN) la correction du mauvais dragage et un projet de navigation du fleuve Sénégal.