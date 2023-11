​Saint-Louis : Métissons#2023 veut "célébrer la richesse et la diversité musicale"

La 13e édition du festival Métissons se tiendra du 24 au 25 novembre 2023. Une symbiose d’artistes locaux et internationaux sera au menu, en vue d’offrir " une expérience musicale fusionnant les genres et les cultures".



Cette année, le choix porté sur Ndary DIOUF exprime la volonté affichée des organisateurs, d'encourager l'éclosion de talents d’ici. Attaché à son ambition de "célébrer l'harmonie, la créativité et la découverte", Métissons veut promouvoir "la richesse et la diversité musicale".



En a croire Ababacar GUEYE, le président, plusieurs innovations sont apportées à cette édition dont un panels sur l’industrie culturel au Sénégal et l’organisation d’un "Takussanu Ndar", "pour revisiter l’histoire de Saint-Louis".