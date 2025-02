​Saint-Louis : des panels autour de l’optimisation de la Réserve de biosphère du Delta du Fleuve Sénégal

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis abrite ce matin une rencontre scientifique dans le cadre des Journées du Delta du fleuve Sénégal. Cette deuxième édition, qui a débuté au Parc du Djoudj avant de se poursuivre au Diawling en Mauritanie, rassemble chercheurs et représentants étatiques autour de l'avenir de la Réserve de biosphère transfrontalière.



"Nous mettons en œuvre la dimension recherche, qui constitue la troisième fonction essentielle d'une réserve de biosphère", a expliqué Mme Aminata SALL, coordonnatrice de cette entité écologique. « Les discussions scientifiques visent à formuler des recommandations concrètes pour faire face aux défis actuels de cet écosystème unique », a-t-elle dit.



" La commémoration s'inscrit dans un programme plus large comprenant diverses activités. Nous avons également mené des actions de conservation et de développement économique, notamment à travers l'exposition de produits issus des groupements de femmes", a précisé Mme SALL.



L'événement a vu la participation du Colonel Ibrahima GUÈYE, directeur des Parcs Nationaux du Sénégal, et de M. Daf Sehla DAF, directeur du Parc National du Diawling.