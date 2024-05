​Saint-Louis du Sénégal – Saint-Louis du Missouri : émotions " culturelles " aux retrouvailles entre les deux sœurs jumelles

Jumelées en juin 1994, Saint-Louis du Sénégal et Saint-Louis du Missouri continuent d’entretenir leurs liens de cordialité et de fraternité nourris par des similitudes et convergences culturelles multiformes. Une délégation de cette contrée du Mississippi séjourne à NDAR pour raviver les 30 années d’une belle synergie, renforcée par 23 points de ressemblances que le deux peuples partagent.



Hier, dimanche, une rencontre a été tenue hier au Centre de Recherches et de Documentation (CRDS), chez Madame Fatima Fall NIANG, grand artisan de cette cohésion avec des élus de la ville et des artistes locaux. À l'occasion des retrouvailles aux fortes émotions, des lots d'ouvrages ont été mis à la disposition de la bibliothèque.



Il faut noter qu'au fil du jumelage, plusieurs actions sont menées dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, de la santé et de la culture au profit des populations de la ville tricentenaire. Aujourd'hui, grâce à la coopération, près d’une trentaine d’œuvres d’art ont été offerts au CRDS. Les citoyens du Missirou ont exprimé leur engagement à renforcer davantage les relations entre ceux de NDAR.



Clayvon Ambrose Wesley, le chef de la délégation du Missouri, fait le bilan du partenariat.