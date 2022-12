​Saint-Louis - l’APR mobilise ses troupes : Plus de 38.000 cartes placées.

L’Alliance Pour la République (APR) a lancé hier à Saint-Louis le démarrage de sa campagne nationale de montage de nouveaux comités et le placement de cartes de membres. Une commission de supervision a été mise en place avec des parties prenantes des 5 communes du département de Saint-Louis. « Le processus va se passer dans la plus grande transparence », a promis Abdoul MBOW, secrétaire exécutif national de l’APR. « Nous avons vu à Saint-Louis des responsables très engagés. Ils ont fait montre d’une discipline notoire durant toute la réunion. Nous allons partir de cette ville, rassurés et satisfaits », a-t-il affirmé. M. MBOW d’indiquer que dans le département 37.564 cartes seront ventilées en invitant les responsables « à travailler vers le cap pour 2024 ». « lls ne doivent pas raser le mur parce que le président Macky Sall a énormément fait pour Saint-Louis », a laissé entendre le député.