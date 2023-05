​Saint-Louis : le Centre africain des arts revisite la glorieuse histoire de la reine Ndatté Yalla (vidéo)

Le centre africain des Arts et de la Culture de Saint-Louis a eu l’honneur de recevoir une statuette de la reine du Walo, Ndatté Yalla MBODJ, des mains d’une sculpteur française. Une occasion saisie pour ressusciter l’histoire de cette figure de la résistance face à l’oppression coloniale. Des pans du passé ont été représentés à cette occasion par des artistes de la ville, vêtus de boubous de guerriers devant les chants du fanal. « J’ai été surprise de constater que les jeunes ignorent cette légende à 80 % », a regretté Ndèye Mariéme THIAM, la directrice du centre. « Notre institution se sent de plus en plus responsable d'accompagner les jeunes à connaître leur histoire et surtout à être fiers de leurs ancêtres », a-t-elle dit.