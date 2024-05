​Saint-Louis : le Secrétaire d’État à la Culture séduit par " le foisonnement de thématiques " abordées aux Itinéraires Artistiques

Le secrétaire d’état à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique a constaté une « densité créative » et un « foisonnement des thématiques » exprimées à la dixième édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis. ». « La dynamique dans laquelle Saint-Louis s’est inscrite mérite d’être soutenue », a laissé entendre Bacary SARR au terme d’une visite de l’exposition conduite par le promoteur Abdoukarim FALL, président de l’association Ndar Création.



M. SARR soutient que « les artistes doivent apporter une grande construction dans la construction du pays », en insistant sur la nécessité d’assurer l’autonomisation économique des acteurs. « Il est temps que les artistes vivent de leur art. L’état doit davantage les accompagner. Nous sommes dans cette démarche et nous pensons que nous obtiendrons de bons résultats », a-t-il ajouté.



Le secrétaire d’état a annoncé, la foulée, la tenue prochaine d’une rencontre avec les artistes pour réfléchir sur des pistes et moyens d’appui à ce secteur.