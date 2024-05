​Saint-Louis : les Itinéraires Artistiques célèbrent 10 ans d’émulation et de créativité

La 10e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis du Sénégal s’est ouverte hier samedi par un vernissage au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (Crds). Un moment de communion entre participants, jeunes talents et vétérans, entre les passionnés d’art et les créateurs préférés.



De la peinture, à la photographie en passant par la sculpture, la mosaïque, le design et l’art numérique, différentes formes d’expression artistique, une riche panoplie d’œuvres sur les cimaises des galeries du Centre. Une occasion unique pour la ville de redorer son blason de carrefour culturel.



L’événement désormais inscrit dans l’agenda culturel du pays reçoit cette année la participation record de quarante-cinq (45) artistes venus de divers horizons. Au total, c’est près de 100 productions artistiques qui sont exposées à Saint-Louis du Sénégal jusqu'au 10 juin 2024. Ce, grâce à l'engagement renouvelé de Abdoukarim FALL et de son association Ndar Création.