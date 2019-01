​Saint-Louis : les dames de "Madické 2019" jurent de renverser Macky SALL (vidéo)

Le bureau de la coordination des femmes de la coalition de Madické 2019 a été installé, mercredi, au terme d’une assemblée générale tenue à sa permanence de Ndar Toute. Adja Fatou Alè GUÈYE, l’épouse de Maitre Alioune Abatalibe GUEYE a été choisie pour présider la nouvelle instance.



S’exprimant au terme de cette rencontre, elles ont exprimé leur satisfaction sur la validation du parrainage de leur leader par le conseil constitutionnel, en faisant part de leur dévouement à engager désormais la bataille de l’élection proprement dite.





« Nous allons ratisser large et sensibiliser les populations de Saint-Louis pour qu’elles comprennent que Madické NIANG, compte tenu de son parcours et de son expérience, est le seul à pouvoir sortir cette ville de la misère », a déclaré Mme GUÉYE. Elle déplore notamment la persistance du chômage des jeunes, les tragédies meurtrières de la brèche et la crise dans l’éducation.



« Le combat sera rude et nous en sommes conscientes. Nous sommes prêtes à changions ce système qui a lamentablement échoué. Nous fournirons tous nos efforts nécessaires pour renverser Macky SALL et mettre Madické NIANG au palais », ont-elles juré.