​Saint-Louis : une synergie salvatrice au secours de la mangrove (vidéo)

À l’instant de la communauté internationale, le département de Saint-Louis a célébré mercredi la journée mondiale de la mangrove à Khor. Le réseau pour la protection de cet écosystème regroupant 8 localités du département, en lien avec le service régional des Eaux et Forêts et le conseil de quartier de la localité, a mené différentes activités de reboisement et de sensibilisation. Une mobilisation sociale a été tenue en vue d’informer les avantages économiques, écologiques et sanitaires de la mangrove. Les populations environnantes sont appelées œuvrer pour sa conservation.