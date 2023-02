​Santé : déceler les cancers des hommes (vidéo)

Sensibiliser les hommes sur les types de cancers qui les fréquentent, c’est l’initiative prise par l’amicale des travailleurs de la SAED. À l’occasion de leur journée annuelle de solidarité, elles ont convié leurs collègues et le voisinage autour d’une communication sur les types de cancers les plus fréquents chez la junte masculine. La séance d’informations tenue par le docteur Amadou SOW, chirurgien-cancérologue, a permis d’élucider les symptômes et les modalités de traitement des cancers de la prostate, du rein, du pénis, de la peau et de ceux dits digestifs. « Pour savoir les détecter, il faut s’avoir s’auto-examiner », a laissé entendre le docteur. « Tout changement d’habitudes chez le concerné doit lui pousser à aller directement chez le médecin », a-t-il ajouté.