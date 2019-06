​Scandale à 10 milliards : « C’est une catastrophe …c’est innommable", crie Cheikh Bamba DIÈYE (vidéo)

Le leader du Le Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ) n’a pas caché son indignation devant ce qu’il qualifie d’une « catastrophe ». « C’est inacceptable et innommable », a dit Cheikh Bamba DIÈYE en parlant de l’affaire PETRO-TIM. Pour l’ancien maire de Saint-Louis, les auteurs de ce présumé deal sont ceux qui veulent plonger le pays dans l’instabilité et non ceux qui réclament la lumière sur ce dossier.