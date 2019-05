​Solidarité musulmane : HASENE distribue 1755 kits alimentaires à Saint-Louis (vidéo)

>>> Les réactions en vidéo ...

L’association turque poursuit ses actions humanitaires à Saint-Louis. Elle a remis, jeudi, des kits alimentaires à 1755 personnes pour la préparation du mois de Ramadan. Cette année, l’association regroupant des Turques d’Europe a élargi son champ d’action dans la région grâce au travail de coordination de l’Imam Cheikh Ahmed Tdjane DIOP.L’année dernière, HASENE avait offert des denrées alimentaires et des enveloppes financières à des personnes démunies de la ville à l’approche de la Tabaski « Ce sont des actions désintéressées que nous faisons grâce aux collectes de fonds de bénévoles imbues par le vœu de soutenir nos sœurs et frères musulmans du monde », a dit leur porte-parole.« En plus de la distribution de vivres, nous faisons des opérations ophtalmologiques gratuites, nous creusons des puits et de la viande pour les fêtes islamiques », a-t-il ajouté.Pour Baye Ndaraw DIOP, au-delà de cette assistance accordée aux personnes défavorisées, cette synergie renforce les liens d’amitié et de solidarité entre les peuples du Sénégal et de la Turquie.