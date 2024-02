​Une initiative veut reboiser les zones de mangroves « dégarnies » de Saint-Louis

Un projet de sauvegarde de la mangrove dans le département de Saint-Louis intitulé « Approche territoriale pour la protection et la préservation de la mangrove des espaces de mangroves de Saint-Louis », a été lancée hier mercredi. L’initiative portée par l’ONG Le Partenariat, en collaboration avec Kosmos Energy et le Réseau des organisations pour la protection des écosystèmes de la mangrove (Ropem) compte reboiser les zones de mangrove dégarnies du département de Saint-Louis.



Le représentant communautés engagées dans la préservation de ces écosystèmes a salué la dynamique engagée, estimant qu’elle va renforcer les acquis. « En plus de reboiser des zones détériorées, nous allons développer des activités de génératrices de revenus », a indiqué Fara SARR, le représentant du Ropem.



« Déjà, nous faisons de la pisciculture à Bango, à Khor, à Gueumbeul. Avec ce programme, nous allons essayer d’étendre notre champ d’intervention dans les autres espaces de mangrove de Saint-Louis », a -t-il ajouté.



Le conseil départemental de Saint-Louis a magnifié l’engagement des partenaires à soutenir la résilience des communautés face aux changements climatiques dont les effets touchent les écosystèmes menacés. « C’est une posture qui mérite d’être saluée, accompagnée et soutenue », a laissé entendre Malang SARR, le chargé de l’appui au développement au sein du Conseil.