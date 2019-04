​Urgent - la liste des membres du nouveau gouvernement

Dans un souci d'adopter une démarche inclusive et d’équité territoriale, selon les termes du PM, au moins un représentant par région au conseil des ministres. Ceci « pour avoir les pulsions du Sénégal », a indiqué M. DIONE dans la publication de la nouvelle liste du Gouvernement suivie par NdarInfo.



Voici la liste des membres de Macky 2 :



Sidiki Kaba, ministre des Forces armées

Aly Ngouille NDIAYE, ministre de l'Intérieur

Aboulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget

Amadou BA, ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur

Malique SALL, Garde des Sceaux, ministre la Justice

Mansour FAYE, ministre du Développement communautaire de l’équité sociale

Mamamdou Makhtar CISSE, ministre du Pétrole et de l’Énergie

Mariama SARR, ministre de la Fonction publique

Oumar Youm, ministre des Infrastructures, du Transport aérien et du désenclavement

Amadou Hot, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération

Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et l’Action sociale

Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture et de l'Équipement rural

Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement

Ndèye Saly Diop DIENG, ministre des Femmes, de la Famille, du Genre et Protection de l’Enfance

Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens

Aminata Mbengue Ndiaye, ministre des Pêches et de l'Économie Maritime

Mamadou Talla, ministre de l’Éducation nationale

Oumar GUEYE, ministre des Collectivités Territoriales et et de l'Aménagements du territoire

Cheikh Oumar Hann, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Moustapha DIOP, ministre du Développement industriel et des MPE

Abdou karim SALL, ministre de l’Environnement et du Développement durable

Sophie Galadima, ministre des Mines et de la Géologie

Matar BA, ministre des Sports

Samba Ndiobène KA, ministre de l’Élevage et production animale

Samba SY, ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec institutions

Abdou karim Fofana, ministre de l’urbanisme, du logement et de l'Hygiène publique

Aminata Asome Diatta, ministre du Commerce et PME

Abdoulaye DIOP, ministre de la Culture et Communication

Ndené Fatouma Talla, ministre de la Jeunesse

Zahra Iyane THIAM, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire

Dame DIOP, ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat

Ndeye Tické Ndiaye DIOP, ministre de l’Économie numérique et de la Télécommunication



