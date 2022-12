​Valorisation du Typha de la vallée : un expert souligne l’urgence d’adopter des mesures incitatives - vidéo

Dans le cadre du projet Typha Combustible Construction Afrique de l’Ouest (TyCCAO), l’ONG le Gret initie des concertations sur les règles d’accès et d’approvisionnement en typha. Une collecte de données menée au fil de l’initiative a permis de déceler un déficit en réglementation d’accès sécurisé en typha.



En effet, « l’application des dispositions du code forestier qui classe le typha par les végétaux non-ligneux risque de freiner les initiatives de valorisation », a renseigné mardi Abdou DIOP, expert chez le Gret. « Le code forestier vise le charbon de bois. Ce texte ne doit pas s’appliquer au bio charbon », a-t-il suggéré au terme d’une rencontre avec des parties prenantes du programme.



M. DIOUF note par ailleurs que « les acteurs qui sont dans la valorisation ont besoin de faire circuler le produit depuis les lieux de coupe vers les sites d’usage. Or, les produits peuvent être soumis à des autorisations de circulation. Si nous voulons aller vers une valorisation durable de ce produit, il nous faut vers des mesures incitatives », a-t-il indiqué.





Le Gret propose 3 projets de convention pour lever les contraintes sur l’exploitation. La première cible les Communes impactées et les GIE qui s’activent dans ce domaine. La seconde concerne l'Agence de Gestion et d'Exploitation de DIAMA (SOGED) dont les projets de navigabilité au plan sous-régional sont affectés par la prolifération de cette plante. La dernière implique la SAED en charge de l’aménagement et de l’exploitation des terres de la vallée du fleuve Sénégal.