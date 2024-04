​Vive tension au renouvellement du conseil départemental de Saint-Louis : Mansour FAYE s’ingère et chamboule la séance. Injurié, un conseiller porte plainte.

La session du conseil départemental de Saint-Louis tenue le 26 avril 2024, a été houleuse. Après la débâcle de la présidentielle du 24 mars 2024, Mansour FAYE, le porte-étendard de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), a usé de ses moyens d’influence pour sauver les meubles et maintenir l’emprise de la majorité déchue sur l’institution.



Le non-respect de la règle de parité entachait la bonne marche de l’institution installée depuis janvier 2022. Un recours contestataire introduit par des élus provoque une décision de justice émise dans ce sens en mars 2023.



Sentant venir le danger d’une reconfiguration qui lui serait défavorable, Mansour FAYE convoque une réunion de ses conseillers au siège de l’Alliance Pour la République (APR). Il leur donne l’instruction de voter en faveur de Mariétou SOGUE, Moustapha FALL et de Adama KANDJI pour les postes de vice-présidents. Pour les secrétaires élus, le maire de Saint-Louis opte pour Mbaye NDIAYE et Aminata DIALLO.



La surprise du chef : Khady FALL, responsable de l’APR, se déclare candidate et maintient sa posture.



Après moult altercations, c’est Mme FALL qui a sera élue première vice-présidente en dépit des consignes de l’ancien ministre de Transports aérien. De l'extérieur, le maire engage des tractations qui vont aboutir à un désistement d'une candidate au poste de secrétaire élue, brandie par une alliée de BBY.



Le docteur Abdoulaye NDOYE de Rewmi sera renversé n’ayant récolté que 02 voix. Mbaye NDIAYE, responsable de l’APR à Pikine, conserve son fauteuil de secrétaire élu, Moustapha FALL du Parti socialiste dévient 2e président et Adam KADJI de l’AFP s'empare du titre de 3e vice-présidente.



Un conseiller injurié. Une plainte déposée.



Pour avoir critiqué la démarche « dépendante » de ses anciens camarades marrons-beige qui n’hésitent pas à appeler Mansour FAYE en pleine session pour des injonctions, le conseiller Papa Samba NDIAYE dit avoir essuyé des insultes de la part d’un conseiller de BBY. « J’ai déposé une plainte », a-t-il confié.



En attendant un nouveau scrutin départemental qui, à coup sûr, sonnera l’éclatement de la dynamique du régime sortant, la nouvelle équipe est partie pour vivre de profondes déchirures.



