​Yérim THIOUB : « Macky SALL a bilan-campagne très objectif » (vidéo)

Le Mouvement Action Sénégal (MAS) est en plein dans la campagne présidentielle. Il a créé une synergie d’action avec la mouvance du professeur Mary Teuw NIANE en vue d’engranger le maximum de voix au président Macky SALL dans la Commune et le département, au soir du 24 février 2019.



Justifiant son choix de collaborer avec Mary Teuw NIANE, Yérim THIOUB, le président du MAS, indique que le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation « est un travailleur engagé, attaché à la rigueur dans ce qu’il fait ».



« C’est un plaisir de l’accompagner. J’apprécie énormément ce qu’il fait. C’est quelqu’un qui ne lésine pas dans ses tâches », a confié l’ancien DG de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM).





Il a par ailleurs soutenu que « le Macky SALL a bilan campagne très objectif. Son action fait sa propre publicité ». « Il s’agit de porter les réalisations du président au niveau des populations et c’est ce que nous sommes en train de faire », a-t-il ajouté.



