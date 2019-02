​Ziguinchor : Ousmane Sonko donné vainqueur dans le plus grand centre

Le leader de la coalition ’’Sonko Président’’, Ousmane Sonko, a remporté le scrutin présidentiel au centre Landing Tamba de Lyndiane, le plus grand de la commune de Ziguinchor (sud), avec 2.658 voix contre 1.475 sur un total de 3938 votants.



M. Sonko est arrivé en tête dans tous les 13 bureaux de vote que compte le centre Landing Tamba, logé dans le quartier populaire de Lyndiane.



Idrissa Seck arrive en troisième position avec 42 voix sur les 13 bureaux. El Hadji Sall dit El hadj Issa Sall et Madické Niang ferment la marche avec respectivement, 16 et 13 suffrages.