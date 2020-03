08 Mars : l’initiative sociale des femmes de Pastef/St-Louis (vidéo)

La commission féminine de Pastef – Les patriotes de Saint-Louis a célébré, hier, la journée mondiale de la femme par une action sociale en faveur de daaras de la ville. À cette occasion, plusieurs lots de denrées alimentaires et de produits phytosanitaires ont été offerts à des institutions coraniques regroupant des enfants talibés. « Nous voulons exprimer notre solidarité à cette couche vulnérable et mal accompagnée. C’est une manière pour nous de jouer notre rôle de mère et d’inviter les parents à pendre leurs soins de leurs enfants », a déclaré Yassine SAMB, la présidente des Femmes. « Les daaras doivent bénéficier du même soutien qu’accorde l’État à l’école française. Ce sont tous des enfants du pays. D’autant plus que, ces écoles coraniques sont souvent dirigées par des personnes qui manquent de moyens », a-t-elle ajouté. Les bénéficiaires ont magnifié ce geste et témoigné leur reconnaissance envers les femmes de Pastef.